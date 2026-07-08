Gobierno presenta plan para intervención de rucos y atención a personas en situación de calle: Estas son las medidas

El Gobierno presentó este martes un plan para abordar la atención a personas en situación de calle, la intervención de rucos y la recuperación de espacios públicos.

La iniciativa contempla la instalación de una mesa interministerial liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, que “buscará entregar ayuda integral a las personas vulnerables mediante una acción coordinada de parte del Estado”.

La ministra de la cartera, María Jesús Wulf, señaló en la instancia que actualmente hay más de 50 mil personas que viven en situación de calle y que “detrás de esta cifra hay historias de exclusión, problemas de salud, consumo problemático, pérdida de vínculos familiares, falta de acceso a la vivienda y múltiples factores que ninguna institución puede abordar por sí sola”.

Intervención a rucos y situación de calle: Las medidas

Las autoridades presentaron dos herramientas que servirán para “guiar el trabajo interinstitucional enfocado en buscar soluciones para las personas en situación de calle y la recuperación de espacios públicos”.

Con estos instrumentos se busca lograr intervenciones planificadas y sostenibles en el tiempo.

El primero de ellos es un protocolo para la gestión de rucos, el cual “establece un marco común para la intervención en asentamientos precarios emplazados en espacios públicos, definiendo criterios, etapas y responsabilidades para que las instituciones actúen de manera coordinada”.

Esta medida también contempla intervención social coordinada y el fortalecimiento de la planificación previa de operativos en terreno.

El segundo es un modelo de atención integral que “reorganiza la respuesta estatal mediante una gestión de casos personalizada y sitúa las necesidades de las personas en el centro de la estrategia. El plan articula diversos servicios públicos fundamentales bajo una misma pauta de acción”.

Con ello, “se integran los servicios esenciales para responder a las necesidades inmediatas y una red de alojamientos que permita impulsar de manera progresiva la inclusión, fortaleciendo la coordinación institucional y la continuidad de la atención”.