Mundial 2026: Cuándo es el próximo partido y cómo quedó el cuadro de cuartos

El Mundial 2026 tendrá una pausa este miércoles 8 de julio, luego del cierre de los octavos de final de la Copa del Mundo.

La jornada no contempla partidos, por lo que el torneo entrará en un breve descanso antes del inicio de los cuartos de final, instancia que ya tiene definidos todos sus cruces.

La fase anterior terminó este martes con la clasificación de Argentina y Suiza, que se sumaron a Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra entre los ocho mejores del certamen.

¿Hay partidos del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio?

Este miércoles 8 de julio no se jugarán partidos por el Mundial 2026.

La Copa del Mundo volverá a la acción este jueves 9 de julio, con el primer cruce de cuartos de final entre Francia y Marruecos.

Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

Con los octavos ya finalizados, el cuadro de cuartos de final quedó conformado por cuatro partidos.

Francia vs. Marruecos

Jueves 9 de julio

16:00 horas de Chile

Jueves 9 de julio 16:00 horas de Chile España vs. Bélgica

Viernes 10 de julio

15:00 horas de Chile

Viernes 10 de julio 15:00 horas de Chile Noruega vs. Inglaterra

Sábado 11 de julio

17:00 horas de Chile

Sábado 11 de julio 17:00 horas de Chile Argentina vs. Suiza

Sábado 11 de julio

21:00 horas de Chile

Cómo se cerraron los octavos de final

Los últimos clasificados a cuartos se definieron este martes 7 de julio.

Argentina avanzó tras vencer por 3-2 a Egipto, mientras que Suiza eliminó a Colombia en lanzamientos penales, luego de igualar 0-0 durante el partido.

Con esos resultados, el cuadro dejó definido el cruce entre argentinos y suizos por un lugar en semifinales.

Cuándo vuelven los partidos del Mundial 2026

La acción regresará este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos, que abrirá los cuartos de final.

El ganador de ese partido enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica.

Por el otro lado del cuadro, Noruega enfrentará a Inglaterra, mientras que Argentina jugará contra Suiza. Los ganadores de ambas llaves se medirán en la otra semifinal.