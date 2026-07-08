Cobre cae en Londres y Comex tras nueva tensión en Medio Oriente

El precio del cobre bajaba este miércoles en los principales mercados internacionales, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

El temor de los inversionistas es que un conflicto más prolongado impulse con fuerza el precio del petróleo, eleve la inflación y termine afectando el crecimiento económico global. Ese escenario podría reducir la demanda por metales industriales como el cobre.

En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el cobre para entrega a tres meses caía 1,2%, hasta US$ 13.210 por tonelada. Esa cifra equivale aproximadamente a US$ 5,99 por libra.

En Estados Unidos, los futuros del cobre transados en la Comex también operaban a la baja, con un retroceso de 2,1%, hasta US$ 6,1 por libra.

El impacto de la tensión en Medio Oriente

La caída del metal rojo se produjo luego de nuevos enfrentamientos en Medio Oriente, que pusieron en riesgo un acuerdo provisional de alto al fuego en el golfo Pérsico.

El episodio reactivó las preocupaciones de los inversionistas por el impacto que una escalada del conflicto podría tener sobre el crecimiento económico y el suministro de materias primas.

En paralelo, los precios del petróleo subieron con fuerza y las bolsas mundiales registraron caídas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto había “terminado”.

El crudo Brent trepaba más de 5%, aunque seguía por debajo de los máximos alcanzados durante la guerra con Irán.

El aumento del petróleo es seguido de cerca por los mercados, ya que puede elevar las presiones inflacionarias y afectar las perspectivas de actividad global.