Ante intenso sistema frontal: Suspenden clases en la Región de Los Ríos este 8 de julio

La Seremi de Educación de Los Ríos informó sobre la suspensión de las clases para este miércoles 8 de julio en toda la región debido al intenso sistema frontal que se registra en la zona.

“A todas nuestras comunidades educativas: Informamos que, producto del sistema frontal presente, y a la evaluación de los órganos técnicos pertinentes, se suspenden las clases para la jornada del miércoles 8 de julio de 2026 en la Región de Los Ríos”, indicaron en un comunicado.

Las autoridades se mantendrán monitoreando la evolución de las precipitaciones y se dará a conocer cualquier nueva medida.

Durante la noche del martes, el alcalde de Corral, Claudio González, habló en CNN Prime sobre la situación en la comuna, señalando que “estamos enfrentando una situación bastante adversa, con un alto nivel de precipitaciones que, siendo sincero, no habíamos visto en la comuna de Corral. Esto nos ha generado una serie de inundaciones. El centro de Corral está prácticamente inundado; colapsaron los buzones que desembocan en la bahía de Corral y que pasan subterráneamente por las calles de la comuna”.

Incluso, se reportó el desborde del río San Juan.

Este martes, además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó la alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en un corto período de tiempo.

Las zonas afectadas serían principalmente: La Araucanía (precordillera y cordillera) y Los Ríos (litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera).