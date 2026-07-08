Alerta Ambiental en la RM: Revisa las restricciones que rigen este miércoles 8 de julio

La Región Metropolitana volverá a estar bajo Alerta Ambiental este miércoles 8 de julio, luego de que las condiciones de ventilación proyectadas para la cuenca de Santiago no permitieran anticipar una mejora suficiente en la calidad del aire.

La medida fue decretada por la Delegación Presidencial Metropolitana, a partir de las recomendaciones de la Seremi del Medio Ambiente, ante las concentraciones actuales de contaminantes y el pronóstico meteorológico para la jornada.

Por qué se decretó Alerta Ambiental en la RM

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la decisión responde a las condiciones adversas de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

Durante la jornada previa, la calidad del aire se mantuvo entre niveles regular y bueno en las estaciones de monitoreo, aunque ese escenario podría cambiar durante este miércoles.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura.

Las temperaturas oscilarían entre los 10°C y los 18°C, sin probabilidad de advección hacia la cuenca.

Restricción vehicular para este miércoles

Durante la Alerta Ambiental se mantiene la restricción vehicular vigente, de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Transportes.

La medida forma parte del plan de gestión de episodios críticos y busca reducir la emisión de contaminantes durante los días con peores condiciones de ventilación.

Otra de las medidas que rige durante la jornada es la prohibición del uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana.

La restricción no aplica para calefactores a pellets, según lo informado por las autoridades.

También se mantiene la prohibición total de quemas agrícolas en la Región Metropolitana.

Esta medida está vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, y su fiscalización está a cargo de equipos del SAG y Conaf.