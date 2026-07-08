IPC de junio no registró variación mensual y acumula alza de 2,8% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio no registró variación mensual, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el reporte, el indicador anotó una variación de 0,0% en el mes, acumulando un alza de 2,8% en lo que va del año y de 4,3% a doce meses.

El resultado estuvo marcado por bajas en divisiones como transporte, además de vestuario y calzado, que compensaron el aumento registrado en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Transporte lideró las bajas del IPC de junio

Según el INE, ocho de las trece divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas en la variación mensual, mientras que cuatro registraron incidencias negativas y una no tuvo incidencia.

Entre las divisiones que bajaron sus precios destacó transporte, con una disminución mensual de 1,3% y una incidencia de -0,181 puntos porcentuales.

Las demás divisiones que incidieron negativamente aportaron en conjunto -0,273 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron alza

En contraste, entre las divisiones que registraron aumentos mensuales destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 0,8%.

Esta división tuvo una incidencia de 0,169 puntos porcentuales en la variación mensual del índice.

Las restantes divisiones con contribuciones positivas aportaron en conjunto 0,264 puntos porcentuales.

Inflación a doce meses llegó a 4,3%

Con el dato de junio, la inflación acumulada en 2026 llegó a 2,8%, mientras que la variación a doce meses se ubicó en 4,3%.

El registro mensual de 0,0% muestra que las alzas y bajas de precios dentro de la canasta se equilibraron durante el mes, dejando sin cambios el índice general.