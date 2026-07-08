Trump afirma que alto al fuego “ha terminado”, mientras Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques

(CNN) – El presidente estadounidense Donald Trump declaró esta mañana en la cumbre de la OTAN que el Memorando de Entendimiento con Irán “ha terminado”, tras lanzar una serie de ataques contra el país durante la noche.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques se llevaron a cabo en represalia por una serie de ataques iraníes contra buques mercantes cerca del estrecho de Ormuz.

Teherán declaró hoy que dará una “respuesta aplastante”, afirmando que ha lanzado misiles y drones contra 85 objetivos militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait en respuesta a la última oleada de ataques.

Aquí están las últimas novedades:

Según personas familiarizadas con las conversaciones, Trump dedicó parte de su tiempo ayer en Turquía a reunirse con sus principales asesores para debatir una respuesta a los ataques de Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El ejército iraní anunció que lanzó un ataque con drones contra la base aérea de Isa, en Bahréin, que alberga fuerzas estadounidenses, a primera hora de hoy, tras la última oleada de ataques estadounidenses, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

La responsabilidad de la última escalada de hostilidades recae en Estados Unidos, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado, en el que también acusó a Washington de “incumplir el tratado”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los últimos ataques estadounidenses contra Irán y declaró a los periodistas antes de la cumbre de la OTAN en Ankara que la acción militar era “absolutamente necesaria”.

Según dos fuentes israelíes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha cancelado hoy una visita prevista a Israel tras la última escalada de violencia.

Los precios del petróleo subieron más del 6% y las bolsas de valores de todo el mundo cayeron tras el intercambio de declaraciones y los comentarios de Trump esta mañana.

Kevin Liptak, Aditi Sangal, Jessie Yeung, Lex Harvey, Helen Regan, James Frater, Tal Shalev y Hanna Ziady, de CNN, contribuyeron a este reportaje.