Sistema frontal: Reportan viviendas dañadas en La Araucanía y más de 8 mil personas sin luz

El intenso sistema frontal que se desarrolla en la zona sur del país ya ha dejado efectos importantes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, en la Región de La Araucanía se han registrado daños menores en 25 viviendas. En detalle, 14 en Pucón, 11 en Toltén y una en evaluación Teodoro Schmidt.

Las afectaciones en Toltén se tratan de inundaciones de patios y calles, mientras que en Teodoro Schmidt es por anegamiento de calle.

En Pucón, en tanto, hay tres familias que fueron albergadas.

Asimismo, las comunas de Villarrica, Pucón, Pitrufquén, Loncoche, Teodoro Schmidt, Toltén y Curarrehue han registrado la caída de más de 100 milímetros (mm) de agua.

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 8:00 de este miércoles hay 8.019 clientes sin luz en la Región de La Araucanía, siendo Villarrica la comuna más afectada.

A las 8:30 de esta jornada, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, se reunieron para encabezar una mesa técnica.

Se espera que durante la mañana se entreguen actualizaciones sobre las precipitaciones en la zona sur.