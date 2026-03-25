“Falta de consecuencia”: Recorte de $72 mil millones en seguridad abre fuego cruzado entre oficialismo y el Gobierno

La propuesta del Ministerio de Seguridad contempla rebajas en las policías y programas como el Plan Contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia. Según los primeros informes, Carabineros sería la institución más afectada.

La propuesta del Gobierno para recortar en $72.669 millones el presupuesto del Ministerio de Seguridad abrió un nuevo flanco político para La Moneda, luego de que parlamentarios cuestionaran que el ajuste afecte precisamente a una de las áreas que el Ejecutivo ha levantado como eje prioritario de su gestión.

El plan fue expuesto este lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara por la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, y el subsecretario Andrés Jouannet, en el marco de la exigencia de Hacienda de reducir en 3% el presupuesto de la cartera. Según remarcó Jouannet, se trata por ahora de una propuesta que aún debe ser validada por la Dirección de Presupuestos.

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Pese a ello, la presentación generó molestia transversal. El punto más sensible es que las mayores rebajas recaen en Carabineros, la PDI y programas emblemáticos de persecución penal y prevención, como el Plan Contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia.

De acuerdo con lo expuesto en la comisión, Carabineros sería la institución más afectada. La propuesta considera una reducción de $11 mil millones en gastos de personal, $4.700 millones en operaciones y servicios, además de una rebaja de $33 mil millones en recursos del Plan Contra el Crimen Organizado destinados a esa institución. A eso se suman disminuciones en inversión y en partidas asociadas al Hospital de Carabineros.

En el caso de la Policía de Investigaciones (PDI), el ajuste alcanzaría cerca de $16 mil millones, principalmente en personal, junto con recortes en reajustes e inversión. También se contemplan bajas en programas del propio ministerio, entre ellos:

$10 mil millones en seguimiento de causas judiciales

$583 millones en el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado

$1.787 millones en Calles sin Violencia

$3.526 millones en Somos Barrio Prioritario.

Jouannet aseguró ante los diputados que la cartera ha buscado resguardar las áreas más delicadas. “Ninguno de los recortes que se harán tendrán que ver con temas sensibles que naturalmente afecten con la seguridad”, afirmó, aunque reconoció que la propuesta todavía debe ser revisada por Dipres antes de quedar firme.

Duras críticas desde el oficialismo

La propuesta de recorte abrió ruido incluso entre parlamentarios del sector que respalda al Gobierno, precisamente porque afecta a una de las áreas que La Moneda ha instalado como eje central de su relato: la seguridad.

El cuestionamiento de fondo apunta a una aparente contradicción entre el discurso del “gobierno de emergencia” y una reducción de recursos que golpea a policías y programas emblemáticos de persecución del delito.

Según consignó La Tercera, uno de los reparos más duros vino del diputado Enrique Bassaletti (Republicanos), quien cuestionó que el ajuste se concentre precisamente en el área más sensible para el Ejecutivo. “Hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quien se le quiere disminuir el presupuesto”, afirmó, junto con plantear que el esfuerzo de recorte debiera trasladarse a otras carteras y no a las policías.

En la misma línea, la diputada Gloria Naveillan, del Partido Nacional Libertario, advirtió por los efectos operativos que podría traer la propuesta, sobre todo en mantención de vehículos, despliegue territorial y funcionamiento cotidiano de Carabineros y la PDI. Su crítica apuntó a que una baja en esas partidas puede terminar afectando la capacidad real de respuesta de las instituciones.

El malestar no se limitó a los partidos más duros del sector. El punto que empezó a instalarse en la comisión es que el recorte no calza con la narrativa con que el Ejecutivo ha buscado diferenciarse de la administración anterior. Si la seguridad era la prioridad número uno, plantearon algunos parlamentarios, resulta difícil explicar que el ajuste termine impactando justamente en Carabineros, la PDI, el Plan Contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia.