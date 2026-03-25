“La tontera que dijeron ayer de que Chile estaba quebrado es para que echen a alguien”: Parisi arremete contra el Gobierno de Kast

El exabanderado presidencial aseguró que ese tipo de frases podrían aumentar el riesgo crediticio del país frente a otras potencias económicas.

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la polémica alza del precio de los combustibles que se producirá este jueves, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informara en CNN Chile que la gasolina de 93 octanos tendrá un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro.

En este contexto, en conversación con Tele13 Radio, Parisi también abordó una publicación oficial del Gobierno que aseguraba que el Estado estaba en “quiebra“.

Sobre este punto, el exabanderado presidencial aseguró que “están sobreacelerados algunos asesores y algunos ministros, por figurar. Finalmente, esto va a dañar con una alta tasa de interés”.

“Mire la tontera que dijeron ayer de que Chile estaba quebrado. Eso es para que, por lo menos, echen a alguien. El daño ya está hecho“, añadió el economista.

En esa misma línea, profundizó en preguntas como “por qué está quebrado, cuándo está quebrado. Con eso saltan las tasas de interés internacional, el credit risk, y con eso nos vamos al diablo. Aquí es cuando uno dice que se necesita un líder que tenga la cabeza fría y que tenga cuidado con lo que están haciendo”.