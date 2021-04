La tarde de este martes el gobierno dio a conocer que ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP.

El anuncio generó una serie de comentarios tanto en el oficialismo como en la oposición, desde donde advirtieron que presentarían una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

“Yo creo que el presidente de la República es un irresponsable, él bien sabe las consecuencias que puede tener en el aumento del descontento social, pero también en el agravio que genera en las familias el impedir que les llegue su tercer retiro”, afirmó la diputada Camila Vallejo (PC), quien dijo que el partido está a disposición de acusar constitucionalmente al mandatario.

“Ante el 1er retiro el gobierno no fue al Tribunal Constitucional, ante el 2do fue al TC pero presentó su propio proyecto y ante el Tercer Retiro 10 por ciento va al TC sin presentar alternativas. El gobierno erra sistemáticamente al no ayudar a las familias a protegerse de la pandemia”, sentenció su par independiente Marcelo Díaz.

A las críticas se sumó el diputado Giorgio Jackson (RD), quien indicó que “el gobierno no ha hecho más que entorpecer y oponerse a todo lo que toque el bolsillo de los más ricos para que las familias puedan llegar a fin de mes”.

La senadora Ximena Rincón (DC) añadió que la mayoría de las personas que no han recibido ayuda “ve como gobierno le da la espalda y lleva al TC tercer retiro 10 por ciento”. “Seguimos adelante con tramitación e insto a mis colegas a continuar y votar a favor”, afirmó.

Su par socialista Alfonso de Urresti, en tanto, dijo que “esta señal profundamente equivocada del gobierno no impedirá que aprobemos el tercer retiro. A la gente le importa más tener la ayuda que necesita con urgencia, que la defensa de la Constitución de Pinochet. Ojalá recapaciten y echen pie atrás”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) calificó la decisión como “un tremendo error político” y sostuvo que “lo único que hace es incrementar el conflicto social y expresa una desconexión con la realidad”.

Por su parte, el precandidato presidencial de RN y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, fue enfático al señalar que “el gobierno comete un error. Si el TC resuelve bloquear el retiro, el derrotado no será la diputada, o el diputado a, b o c. Es la gente de clase media que no recibe ayuda suficiente”.

A sus comentarios se acopló el senador UDI, Iván Moreira, quien expresó que “el gobierno tiene todo el derecho de ir al TC, pero la clase media tiene todo el derecho de recibir beneficios del Estado en estos momentos difíciles, por lo tanto creo que el gobierno comete un error político con ir al TC”.