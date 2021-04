En medio de la discusión del proyecto que permite un tercer retiro de los fondos previsionales, y respecto a la disposición del presidente Piñera de frenar su disposición ante en Tribunal Constitucional, la senadora Ximena Rincón (DC), realizó un llamado al Gobierno para que entregue soluciones concretas para solventar la crisis económica derivada de la pandemia.

En el programa Estado Nacional de TVN, la parlamentaria expresó que “si el Gobierno no hace nada, vamos a tener un cuarto, un quinto, un sexto retiro”.

Lee también: Tercer retiro del 10%: Yasna Provoste se suma a las voces que le piden a Piñera que “no ponga obstáculos”

En ese sentido, se sumó al llamado de diversos parlamentarios para que el presidente no lleve el proyecto al Máximo Tribunal. “Yo le pido al presidente que no vaya al Tribunal porque aquí estamos enfrentando una situación crítica. El presidente no pone alternativas encima de la mesa, como lo hizo en el segundo retiro, coarta la posibilidad a las familias de enfrentar una situación dramática y por lo tanto es lo único que va quedando”, dijo.

Respecto a la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado durante esta jornada, la parlamentaria expuso que “si el Gobierno pusiera encima de la mesa una ayuda igual de universal e igual de potente que el tercer retiro, no estaríamos pidiendo a hombres y mujeres que sacaran sus ahorros”.

Cabe destacar que el presidente Piñera confirmó que, de avanzar el proyecto en la Cámara Alta, acudiría hasta el TC para detener su implementación. “Lo digo fuerte y claramente: siempre vamos a defender el respeto a la Constitución porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo -recordemos que queda un trámite en el Senado- y de ser necesario, en el TC”, expresó.