A través de sus redes sociales, la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, se sumó al pedido de parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, a que el gobierno no lleve el proyecto del tercer retiro de fondos de pensiones al Tribunal Constitucional.

La parlamentaria expresó en Facebook Live: “quiero sumarme a las voces que le han planteado al Presidente Piñera que no ponga obstáculos”, agregando que “si la vacunación ha sido exitosa es porque ha sido universal. A nadie le preguntan cuál es su Registro Social de Hogares para vacunarlo. Esperamos que este gobierno entienda, de una vez por todas, que las ayudas económicas también tienen que tener este sentido universal”.

En sentido, Provoste informó que espera que la votación de este proyecto se haga con “mucha celeridad”. “El Senado ya tenía fijada sesión para el día lunes y vamos a cumplir con todas las formalidades para dar cuenta a la Sala. Lo que esperamos es que el Senado tramite con mucha celeridad este proyecto de tercer retiro”, dijo.

Además, la parlamentaria hizo hincapié en la necesidad imperante de una Renta Básica Universal que vaya en ayuda de las personas más afectadas producto de la crisis económica derivada del COVID-19.

“Si la ciudadanía está esperando, preguntando y está con expectativas de que esto ocurra, es porque tiene necesidades. Porque las ayudas que ha entregado el gobierno son tardías, no llegan a todos, no son universales. A pesar de todo lo que hemos insistido con Renta Básica Universal, este gobierno se niega a entregarla. Por eso el primer retiro y el segundo, fueron muy importantes para muchas familias que no accedían a ninguna ayuda por parte del Estado”, dijo.

“Esperamos que el gobierno no siga colocando trabas a las ayudas que esperamos que la ciudadanía tenga pronto, concurriendo al Tribunal Constitucional”, cerró.