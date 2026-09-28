“Ratificamos nuestro compromiso de seguir legislando y fortalecer nuestra legislación”: Senado tras muerte de carabinero

La mesa del Senado expresó su pesar por el crimen del cabo segundo de Carabineros Cristopher Andrés Aguilera Fernández en medio de un patrullaje preventivo en Lo Espejo.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo mientras el funcionario realizaba labores de patrullaje preventivo en la comuna, cuando se inició un enfrentamiento junto a otros sujetos. Uno de ellos le disparó, provocándole graves lesiones y la muerte.

“Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de servicio y a toda la institución de Carabineros de Chile, que hoy vuelve a enlutar sus filas con la pérdida de uno de sus integrantes”, señalaron en un comunicado.

Y añadieron que el funcionario “cumplía con su deber de resguardar la seguridad de la ciudadanía cuando fue víctima de este grave hecho de violencia. Su entrega y vocación de servicio merecen el reconocimiento y respeto de todo el país. Condenamos todo acto de violencia que atente contra quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas y garantizar la seguridad de nuestras comunidades”.

“Reiteramos nuestro respaldo al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y ratificamos nuestro compromiso de seguir legislando con sentido de urgencia, responsabilidad y rigurosidad para fortalecer nuestra legislación”, cerró el documento firmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente Iván Moreira.

A raíz del crimen del funcionario policial, el presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional este 28, 29 y 30 de septiembre.