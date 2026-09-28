“Bacheletazo”: Oposición reunirá a Bachelet y Boric en acto político en La Pintana

La oposición prepara para este miércoles 30 de septiembre un acto que reunirá a Michelle Bachelet y Gabriel Boric junto a dirigentes, parlamentarios y alcaldes del sector, en una jornada que buscará reforzar un llamado a la unidad.

La actividad se realizará desde las 18:00 horas en el Teatro Municipal de La Pintana y contará con la participación de representantes del PS, Frente Amplio, Democracia Cristiana, Partido Comunista, PPD y Partido Liberal.

De acuerdo con La Tercera, el encuentro surgió inicialmente como un homenaje a Bachelet tras el retiro de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, pero adquirió un carácter político mayor en medio de las diferencias de la oposición con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Boric dará un discurso y Bachelet cerrará la jornada

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, tendrá a su cargo la primera intervención del encuentro, en su calidad de anfitriona y representante de los alcaldes del sector.

También están contemplados discursos del expresidente Gabriel Boric y de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

La jornada incluirá presentaciones musicales y un video sobre la trayectoria política de Bachelet. La propia exmandataria tendrá a su cargo el discurso de cierre.

El encuentro ocurrirá además un día después del cumpleaños número 75 de Bachelet, por lo que los organizadores preparan un saludo durante la actividad.