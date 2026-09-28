Senadora Gatica (RN) pide cambio de gabinete al Gobierno: “Es hora de cambiar las cosas de una manera más positiva”

Esta jornada, la senadora y figura oficialista, María José Gatica (RN), expresó que ha llegado el momento de que el Gobierno haga efectivo un cambio de gabinete, señalando modificaciones del área política como en la social.

En diálogo con la Radio Infinita, la legisladora argumentó que un ajuste en el ministerial permitiría introducir cambios en la conducción del Gobierno y mejorar el rumbo de la dirección de este.

“Yo creo que sí, que estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete para cambiar las cosas de una manera más positiva y para que el rumbo de esta administración tenga un buen desempeño también”, dijo Gatica.

Al consultarle acerca de las áreas que deberían ser cambiadas, la senadora evitó nombrar algunas carteras en específico, señalando que esa decisión le corresponde al mandatario. “Esa tarea corresponde al Ejecutivo. Yo soy parte del poder legislativo”, agregó.

En esa misma línea, la representante de la Región de Los Ríos considera que “en el área política, en el área social” debiesen producirse cambios.

Defensa al ministro García

Al preguntarle por la conducción del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezado por José García Ruminot, quien es compañero de partido de Gatica, y además ha estado en el centro de los cuestionamientos por tropiezos en la tramitación de algunas leyes.

Ante la posibilidad de que el secretario de Estado fuese parte de un eventual cambio, la senadora descartó esa opción. “No, para nada. Él ha realizado un buen trabajo y eso ha estado demostrado durante este tiempo“, afirmó.

Los dichos de la legisladora se producen luego de que en RN se intensificaran los cuestionamientos a la conducción política del Ejecutivo, particularmente entregando un respaldo al titular de la Segpres.