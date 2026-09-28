Presidente Kast presenta ejes del “Plan Chile Despega” para crear 100 mil empleos y reitera llamado al Congreso para colaborar

El presidente José Antonio Kast presentó este lunes el “Plan Chile Despega”, que busca crear empleos y reactivar la economía.
La iniciativa contempla cuatro áreas de trabajo enfocadas en generar empleos, en momentos en que la tasa de desempleo se ubica en 9,5%.
El mandatario detalló que el proyecto moviliza $1,3 billones en inversión, obras y medidas de empleo para generar actividad y más de 100.000 vacantes de trabajo.
“Los efectos del plan se van a empezar a sentir en los próximos meses y con mucha fuerza en los primeros meses de 2027″, dijo.
“Así como la seguridad, le agradecemos a cada sector político que nos colaboren, y nos están colaborando, en temas de la agenda de seguridad, que es una urgencia“, acotó.
Kast agradeció “a los distintos sectores políticos que en esto, que es la generación de empleo, que es uno de los dolores más grandes que tenemos todos, nos estén acompañando en este acto”.
En ese sentido, invitó a los parlamentarios a dialogar y apuntó a que “hay mucho por hacer para volver a poner a Chile en marcha y no me refiero solamente a la economía, me refiero también a algo tan fundamental como la confianza en que el esfuerzo vale la pena”.
“Vamos a pedir la colaboración de los distintos sectores políticos, porque esto es por ley, para inyectar esos recursos y que eso permita que se apalanquen nuevos recursos”, afirmó.
Y agregó: “Hemos sido y seguiremos siendo muy responsables. A veces es duro, cuando uno está en política; no le gusta caer en las encuestas, pero hay veces que uno tiene que decir cosas que no caen bien o que no siempre generan la adhesión de todas las personas”.
Plan Chile Despega: Los cuatro ejes
Desde el Gobierno detallaron los cuatro ejes del proyecto.
- Acelerar inversión pública y obras de rápida ejecución: Adelantar y acelerar proyectos de infraestructura, reconstrucción, vivienda y obras comunales para movilizar actividad económica y empleo desde el cuarto trimestre de 2026, además de escalar la inversión física durante 2027.
- Impulsar contratación y empleo directo: Ampliar los subsidios a la contratación para crear nuevos puestos de trabajo, combinando los cupos de Modo Empleo con nuevos recursos presupuestarios y criterios de focalización territorial y laboral.
- Recuperar liquidez para empresas y proveedores: Liberar capital de trabajo mediante pagos a proveedores del sistema de salud y reforzar las garantías estatales de FOGAPE, con el objetivo de facilitar financiamiento y apoyar la capacidad de las empresas para mantener y generar empleo.
- Desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento: Combinar grandes obras con proyectos comunales y reconstrucción, utilizando criterios de desempleo, daño de infraestructura, madurez de proyectos y velocidad de contratación, junto con mecanismos de control y seguimiento de la ejecución.
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