Presidente Kast presenta ejes del “Plan Chile Despega” para crear 100 mil empleos y reitera llamado al Congreso para colaborar

El presidente José Antonio Kast presentó este lunes el “Plan Chile Despega”, que busca crear empleos y reactivar la economía.

La iniciativa contempla cuatro áreas de trabajo enfocadas en generar empleos, en momentos en que la tasa de desempleo se ubica en 9,5%.

El mandatario detalló que el proyecto moviliza $1,3 billones en inversión, obras y medidas de empleo para generar actividad y más de 100.000 vacantes de trabajo.

“Los efectos del plan se van a empezar a sentir en los próximos meses y con mucha fuerza en los primeros meses de 2027″, dijo.

“Así como la seguridad, le agradecemos a cada sector político que nos colaboren, y nos están colaborando, en temas de la agenda de seguridad, que es una urgencia“, acotó.

Kast agradeció “a los distintos sectores políticos que en esto, que es la generación de empleo, que es uno de los dolores más grandes que tenemos todos, nos estén acompañando en este acto”.

En ese sentido, invitó a los parlamentarios a dialogar y apuntó a que “hay mucho por hacer para volver a poner a Chile en marcha y no me refiero solamente a la economía, me refiero también a algo tan fundamental como la confianza en que el esfuerzo vale la pena”.

“Vamos a pedir la colaboración de los distintos sectores políticos, porque esto es por ley, para inyectar esos recursos y que eso permita que se apalanquen nuevos recursos”, afirmó.

Y agregó: “Hemos sido y seguiremos siendo muy responsables. A veces es duro, cuando uno está en política; no le gusta caer en las encuestas, pero hay veces que uno tiene que decir cosas que no caen bien o que no siempre generan la adhesión de todas las personas”.

Plan Chile Despega: Los cuatro ejes

Desde el Gobierno detallaron los cuatro ejes del proyecto.