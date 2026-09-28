Tren Santiago-Melipilla: Diputados de oposición ofician a EFE por postergación del tramo Lo Errázuriz-Alameda

Los diputados Marcos Barraza, Gustavo Gatica, Raúl Leiva, Ignacio Achurra y las diputadas Tatiana Urrutia y Marisela Santibáñez oficiaron a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) por la postergación del tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda en el proyecto de tren Alameda-Melipilla.

Los parlamentarios buscan que se den a conocer los “fundamentos técnicos, financieros y administrativos de la medida, así como sus efectos en la conectividad del poniente y surponiente de Santiago”.

Asimismo, apuntaron a la necesidad de crear una mesa de trabajo con EFE y las municipalidades involucradas, con el fin de tratar los aspectos que estarían dificultando la ejecución del tramo Lo Errázuriz-Alameda.

Fue el pasado 17 de septiembre cuando la empresa declaró desierta la licitación de dicho segmento, anunciando que los esfuerzos estarían en los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que actualmente están en ejecución.

Los diputados señalaron que con esta situación “el servicio previsto inicialmente para 2028 contempla llegar hasta la futura estación Lo Errázuriz de Metro y no hasta Estación Central. El proyecto completo considera 61 kilómetros y 11 estaciones, beneficiando a comunas del poniente y surponiente de Santiago”.

En esa línea, Barraza apuntó a que el tren es una expectativa que la ciudadanía mantiene desde hace décadas, por lo que se debe explicar su postergación, teniendo en cuenta posibles efectos en la conectividad, costos para las familias y el Estado, junto con el impacto en el empleo y la reactivación económica.

“Queremos ver cuáles son los nudos que hoy entrampan esto y cómo podemos solucionarlos. Estamos disponibles para trabajar en conjunto y destrabar esta situación”, reforzó Gatica.

Asimismo, Urrutia apuntó a que “es incongruente que el gobierno aparezca todos los días con eslóganes nuevos diciendo que le va a mejorar la calidad de la vida de las personas, pero al mismo tiempo, tomando este tipo de decisiones que afectan la vida de miles de personas”.

Por su parte, Santibáñez cuestionó: “¿Se ha ejecutado bien cada peso que se ha inyectado gobierno tras gobierno? ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Hay sobrecostos acumulados por estos retrasos y qué significa económicamente esta nueva postergación?”.