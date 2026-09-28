Cancillería entrega nota de protesta a embajador de Israel por “intromisión en asuntos internos”

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, a raíz de recientes declaraciones públicas del diplomático.

Según informó la Cancillería, los dichos del representante israelí constituyen una “intromisión en asuntos internos del país”. El ministerio no precisó públicamente cuáles fueron las declaraciones específicas que motivaron la acción diplomática.

La medida ocurre pocos días después de una controversia protagonizada por Lewi a raíz de una publicación relacionada con la expresidenta Michelle Bachelet, episodio que también derivó en un cruce público con la exdiputada Carmen Hertz.

La polémica por Michelle Bachelet

El pasado viernes, Lewi difundió en X una publicación con fotografías de Bachelet junto a los fallecidos expresidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, además del mandatario venezolano Nicolás Maduro y el expresidente cubano Raúl Castro.

La publicación contenía la frase “Lo que nace del pecado termina fracasando” y provocó cuestionamientos contra el diplomático. Hertz calificó su actuar como “impropio y vergonzoso” y le consultó si conocía las disposiciones de la Convención de Viena relativas a la función diplomática.

Lewi respondió que conocía la normativa y defendió su derecho a pronunciarse sobre el asunto. El intercambio entre ambos escaló posteriormente, hasta que el embajador escribió: “¡No me vas a callar! Basta”.

Tras la publicación, distintas figuras políticas cuestionaron al representante israelí. El exministro Jorge Insunza pidió al canciller Francisco Pérez Mackenna que le representara formalmente su rechazo al diplomático, mientras que el diputado Gonzalo Winter acusó al embajador de intervenir en asuntos de política nacional.