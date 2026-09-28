Exgeneral Yáñez cuestiona al PC y FA tras muerte de carabinero: “Los que están a favor eliminar la ley Nain Retamal ¿de qué lado están?”

Su muerte ha levantado cuestionamientos respecto a cómo se ha abordado la seguridad y el resguardo a los uniformados. Sobre aquello se refirió el exgeneral Ricardo Yáñez, quien, en conversación con La Tercera, llamó a avanzar en los compromisos de la institución y a hacer un “esfuerzo aún mayor” en esta materia.
“Es una responsabilidad de Estado, en conjunto. Aquí no se puede marginar absolutamente a nadie. Tienen que estar todos sentados en la mesa“, dijo.
En esa línea, arremetió contra la postura de algunos partidos de oposición frente a iniciativas que buscan entregar mayores herramientas a Carabineros, apuntando específicamente al Partido Comunista y al Frente Amplio por su posición respecto de la Ley Nain-Retamal.
“Cuando uno escucha que el Partido Comunista con el Frente Amplio están a favor de eliminar la ley Nain Retamal, bueno, yo me pregunto: ¿De qué lado están?“, dijo.
Yánez lamentó que la muerte del cabo segundo represente que “no se ha cambiado nada en esta materia”, en donde, luego de otras trágicas situaciones, se siguen lamentando más fallecimientos.
“Da pena, da rabia la mezquindad de algunos, de algunas autoridades políticas, de algunos parlamentarios también, de no entender esta dimensión de la crisis que estamos viviendo”, añadió.
Además, señaló sus dudas respecto de si quienes representan a la ciudadanía en el Congreso Nacional están respondiendo a las necesidades de la población.
“Lo que la gente hoy en día pide es más seguridad, más paz y más tranquilidad. Y para eso se requieren herramientas“, concluyó.
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