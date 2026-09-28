Canciller Pérez Mackenna aborda en su interpelación dichos de Brandon Judd sobre la Doctrina Monroe: “Ningún embajador extranjero define lo que se hace en este país”

Durante la tarde de este lunes, el diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, lideró la intervención impulsada por la oposición contra el canciller Francisco Pérez Mackenna.

La intervención en la Sala de la Cámara inició solicitando información sobre la denominada “Doctrina Donroe”, luego de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijera: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”.

Además, se abordó la controversia que generó el proyecto del cable chino. Sobre el primer punto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó: “Ningún embajador extranjero define lo que se hace en este país” y “los embajadores no deben inmiscuirse en asuntos internos”.

Además, sostuvo que no corresponde definir doctrinas de otros países.

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