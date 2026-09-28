Gobierno retira reforma constitucional para nuevo estado de excepción: ¿Qué viene ahora y cuándo se presentará el nuevo proyecto?

El Gobierno retiró este lunes del Congreso la reforma constitucional en materia de seguridad, en medio de la controversia por la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

En su primer diseño, la propuesta permitiría al Presidente decretar el estado de excepción por 120 días y renovarlo por otros 120 días sin autorización del Congreso, lo que generó críticas de la oposición y algunos sectores del oficialismo.

La nueva reforma tendría como base una propuesta redactada por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), a la que se le agregarían nuevas indicaciones de otros parlamentarios. También se tramitará de la mano con una reforma impulsada por la senadora Paulina Vodanovic (PS) en materia penitenciaria.

Esta decisión fue confirmada el mismo Squella, quien señaló que “el Gobierno no tiene problema en bajar su propuesta con el propósito de que ingrese una nueva, a la luz de lo que estuvimos trabajando junto al senador Longton, y pusimos a disposición del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado y eso a su vez tramitarlo de la mano con la reforma constitucional que ya presentó la senadora Vodanovic”.

En esa línea, el senador agregó que “desde esa perspectiva tendríamos un texto que representaría el propósito buscado por el Gobierno”.

Nueva propuesta se presentaría esta semana

Otro legislador que se refirió a este cambio del Ejecutivo fue el senador Jaime Araya (PPD), quien confirmó que esta semana ya estaría presentado el nuevo proyecto.

Por su parte, el timonel republicano destacó el contexto en que el Gobierno tomó esta decisión.

“El asesinato del cabo Aguilera, transformándose en un nuevo mártir de Carabineros de Chile, ha marcado un punto de inflexión que, desde el Gobierno, desde la oposición, ha significado que todos estén lo suficientemente conscientes de que hay que ceder en las posiciones y encontrar un punto en donde se pueda avanzar hacia una nueva manera de prestarle protección a la población“, dijo Squella.

Tras ello, sostuvo que “nosotros creemos que esta es una muy buena noticia en un día triste, en un día complejo, no solo para la institución de Carabineros de Chile, sino que para todo el país. Pero, así como hay momentos en donde uno tiene que atravesar por dificultades, lo importante es que esto haga remecer a quienes tenemos una responsabilidad en Chile y se dé paso a un acuerdo tan importante como lo que vamos a empezar a tramitar dentro de los próximos días“.