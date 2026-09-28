Copa Chile 2026: Así quedaron los cruces para cuartos de final

Este fin de semana se definieron la mayoría de los cruces de cara a los cuartos de final de la Copa Chile Coca Cola Zero Azúcar 2026.

El primero de los clasificados a la ronda de los ocho mejores fue Colo Colo, que el viernes dejó atrás a Audax Italiano tras ganar por la cuenta mínima. En la ida empataron a cero.

Los albos se medirán ante Puerto Montt, que eliminó a Ñublense por un resultado global de 3-2.

El partido de ida será este martes 29 de septiembre a partir de las 18:00 horas en Puerto Montt. La vuelta se jugará el próximo martes 6 de octubre a partir de las 20:30 horas.

En tanto, Universidad de Chile derrotó a Everton por un 2-1 global. El duelo de ida estuvo marcado por la polémica, ya que fue suspendido al minuto 82 por el lanzamiento de bengalas por parte de hinchas azules.

Los minutos restantes se jugaron el domingo y la vuelta también se disputó ayer, terminando 1-1.

El conjunto laico se enfrentará a Deportes Antofagasta, que derrotó y eliminó a Deportes Iquique por 6-2 en el global.

La ida será el miércoles 7 de octubre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán y la vuelta será el miércoles 21 de octubre.

La última llave confirmada será entre Deportes Concepción y O’Higgins.

Por un lado, Deportes Concepción selló un marcador global de 6-0 tras derrotar a Curicó Unido. Mientras que O’Higgins derrotó a Deportes Santa Cruz en un global de 5-2.

El cuadro que falta para completar los cuartos de final

Por otro lado, Unión La Calera eliminó a Universidad Católica en penales, luego de empatar por la cuenta mínima en el resultado global.

El cuadro cementero está a la espera de su rival, que saldrá del partido entre Cobreloa y Coquimbo Unido.

Los piratas ganaron 2-1 en la ida. La vuelta será el próximo miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas.