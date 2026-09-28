Robbie Williams recuerda su incómoda entrevista con Luis Jara: “No pude descifrar si el conductor estaba teniendo una crisis nerviosa o si era una broma”

Fue uno de los momentos que marcó a toda una generación. La incómoda entrevista que Luis Jara hizo al famoso cantante británico Robbie Williams se convirtió en una de las escenas más recordadas por la cultura popular chilena.

Ese incómodo momento en el escenario, donde Luis Jara no podía hablar en inglés fluido y el músico parecía desconcertado, es una imagen que por años persiguió al autor de Un golpe de Suerte. Incluso, años después, protagonizó comerciales riéndose de dicha situación y de su poco manejo del inglés.

Como sea, a casi 22 años del hecho, ocurrido el 24 de noviembre de 2004 en el estelar Mucho Lucho de Canal 13, Williams recuerda lo que le pasó por la cabeza en ese entonces.

“Lo vi en internet hace poco. Simplemente no entendía qué estaba pasando. No lo sabía. Puedo recordar vagamente que fui a hacer una entrevista y luego no pude descifrar si el conductor estaba teniendo una crisis nerviosa o si era una broma. Nunca había estado en esa situación así antes y nunca he estado en esa situación después, donde literalmente no se pudo hacer nada”, recordó en diálogo con La Tercera.

El famoso músico fue más allá y aseguró que “estábamos hablando en un idioma diferente y, literalmente, el espíritu de todo esto fue como estar en ácido. Fue como ‘oh, ahora estamos en una realidad diferente y no sé qué está pasando en esta realidad’. Bueno, ¿qué fue lo que pasó?”.

Al final, preguntó: “Oh, Dios te bendiga, Luis. ¿Él sigue con trabajo?”, ante lo cual se le respondió que sí: “Quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto juntos”, cerró.