Contraloría detectó irregularidades en ejecución de Proempleo Biobío: Más de mil beneficiarios no tenían los requisitos

La Contraloría Regional del Biobío detectó una serie de irregularidades y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad del Biobío (Proempleo).

La situación se dio a conocer en el informe final 180 de 2026, que auditó la gestión realizada por la Delegación Presidencial Regional del Biobío en aspectos como la recepción, ejecución y rendición de fondos del Proempleo.

En detalle, se determinó que 1.044 beneficiarios de la iniciativa “no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa para formar parte del programa, por cuanto estas personas percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones sobre los límites permitidos para ser incluidos en la iniciativa”.

Asimismo, se logró establecer que la Delegación Regional no tenía los procedimientos formalizados necesarios para la regulación de incorporaciones y reemplazos de participantes.

“En la práctica, dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y convenios no les otorgaban facultades para hacerlo. En ese contexto, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas”, detalló la Contraloría.

Junto con ello, se detectaron lazos de parentesco entre miembros de la coordinación regional de Proempleo y algunos beneficiarios.

La totalidad de los hallazgos está detallada en el sitio web de la Contraloría.

La Contraloría Regional del Biobío otorgó un plazo de 15 días hábiles al servicio para iniciar un sumario, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas.