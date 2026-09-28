The Witcher 3 estrena su remaster gratuito: Qué incluye y cuáles son los nuevos requisitos en PC

Geralt de Rivia volverá a recorrer el Continente con una renovación mucho más profunda que un simple aumento de resolución. CD Projekt Red estrenará este martes 29 de septiembre The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, una nueva versión de su premiado RPG de 2015.

La actualización estará disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 e incorporará cambios en gráficos, combate, movimiento, progresión, interfaz y calidad de vida, además de nuevas tecnologías para los computadores más modernos.

Y hay una buena noticia para quienes ya poseen el título: no tendrán que volver a comprarlo en las plataformas compatibles.

¿Para quiénes será gratis The Witcher 3 Remastered?

CD Projekt Red confirmó que The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered será una actualización gratuita para quienes ya tengan el juego en GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La compañía señala que las copias físicas y digitales elegibles podrán pasar a la nueva versión en su respectiva plataforma.

En el caso de Nintendo, quienes posean The Witcher 3 para la primera Nintendo Switch podrán reclamar sin costo la versión Remastered para Nintendo Switch 2. Esta última contará con una edición nativa para la nueva consola.

El remaster no llegará a PlayStation 4 ni Xbox One, ya que CD Projekt Red lo limita a las plataformas de actual generación. Sin embargo, los jugadores de las antiguas consolas también reciben otra de las principales novedades de esta actualización.

Hearts of Stone y Blood and Wine pasan a ser gratuitos

Junto con el remaster, CD Projekt Red tomó una decisión importante respecto al contenido del juego original: todos los propietarios de The Witcher 3 reciben sin costo sus dos expansiones, Hearts of Stone y Blood and Wine, incluso si solo habían comprado el título base.

El beneficio también alcanza a PlayStation 4 y Xbox One, donde ambos DLC podrán descargarse gratis aunque estas consolas no reciban el remaster. A partir de ahora, además, la compañía dejará de comercializar por separado la edición base y ofrecerá la Complete Edition.

Las partidas guardadas actuales seguirán siendo compatibles, al igual que el progreso multiplataforma, los logros y los trofeos obtenidos previamente.

¿Qué cambia en The Witcher 3 Remastered?

La actualización va bastante más allá de los gráficos. En el apartado visual, CD Projekt Red incorporó nuevas texturas y modelos, mejoras en vegetación, iluminación, sombras, materiales y piel de los personajes, además de un nuevo sistema de sombreado y cambios en los efectos visuales de las Señales de brujo. Parte de los recursos actualizados provienen del conocido proyecto comunitario The Witcher 3 HD Reworked Project.

En PC se suman tecnologías como path tracing, Nvidia DLSS 4.5 con Ray Reconstruction, AMD FSR 4 e Intel XeSS 2.0. También habrá generación de fotogramas para hardware compatible.

La jugabilidad también recibió modificaciones. El árbol de habilidades fue rediseñado, ahora cada habilidad posee tres rangos y el acceso a nuevas capacidades depende de requisitos previos. Debido a este cambio, los puntos de habilidad de las partidas existentes serán restablecidos para que los jugadores puedan distribuirlos nuevamente.

Los monstruos tendrán comportamientos de combate revisados, Geralt contará con nuevas animaciones y remates, y tanto su movimiento como el manejo de Sardinilla recibieron ajustes. También se incorpora un sistema equivalente a la transfiguración, que permite modificar el aspecto de una pieza de equipo sin alterar sus estadísticas.

Entre otras novedades aparecen un modo foto considerablemente ampliado, una nueva secuencia de meditación, mejoras de interfaz, recolección de botín desde Sardinilla y compatibilidad con mods multiplataforma mediante mod.io.

¿Pide mucho más PC que el The Witcher 3 anterior?

Sí, los requisitos mínimos aumentan de forma considerable respecto a la versión anterior, aunque el hardware exigido para jugar sin ray tracing sigue lejos de la gama más alta disponible en 2026.

Los requisitos mínimos oficiales anteriores permitían ejecutar The Witcher 3 con un Intel Core i5-2500K o AMD A10-5800K, una GTX 660 o Radeon HD 7870 y solo 6 GB de RAM. El juego podía funcionar bajo DirectX 11 y requería unos 50 GB de almacenamiento.

Con la nueva versión, CD Projekt Red establece como nuevo piso un Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, una Nvidia GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT, 12 GB de RAM y almacenamiento SSD. También pasa a exigir Windows 11 de 64 bits y DirectX 12.

Para jugar a 1080p, calidad alta y 60 cuadros por segundo, la tabla de lanzamiento apunta a un Intel Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X, una RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT o Intel Arc B580 y 16 GB de RAM.

El salto se vuelve mucho mayor al activar las tecnologías gráficas más exigentes. Para el perfil máximo de 4K, 60 fps, ray tracing en Ultra y path tracing mediante Frame Generation, los requisitos publicados contemplan una GeForce RTX 5080, 24 GB de RAM y un Core i9-13900K o Ryzen 7 9800X3D.

En otras palabras, un computador que apenas cumplía los requisitos del antiguo The Witcher 3 ya no será suficiente para el remaster. Sin embargo, no será necesario contar con un PC de última generación para jugar a 1080p sin ray tracing: las exigencias extremas están reservadas principalmente para quienes quieran aprovechar el nuevo path tracing y la máxima calidad gráfica.

¿Cuándo sale The Witcher 3 Remastered?

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered se estrenará este martes 29 de septiembre de 2026 para PC a través de Steam, GOG, Epic Games Store y, por primera vez, Battle.net. También llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

La actualización prepara además al juego para Songs of the Past, la tercera expansión de The Witcher 3, que llevará nuevamente a Geralt como protagonista y cuyo estreno está previsto para 2027. A diferencia del remaster y de los dos DLC clásicos, esta nueva aventura será un contenido de pago.