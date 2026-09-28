Gobierno asegura que oficio reservado sobre Steinert “no incumplió ningún protocolo” mientras exministra vuelve a ausentarse

Este lunes, el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, estuvo presente en la comisión investigadora encargada de evaluar la gestión y el oficio reservado que dio inicio a la investigación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Ante las consultas de los integrantes de la comitiva acerca de si Presidencia conoció el documento antes de que se hiciera público, Valenzuela añadió que se trataba de una solicitud de información que, por definición, no debía ser comunicada a los asesores del Segundo Piso.

En esa línea, sostuvo que hay “cientos de oficios que circulan en los distintos ministerios, que son solicitud de información, que son intercambio de información, solicitudes del Congreso, y esos no son informados a presidencia, y no tendrían por qué ser, no tendrían por qué ser discutidos en un comité de seguridad, por ejemplo”.

Tras ello, comentó que “es un oficio reservado del cual ninguno de los asesores de presidencia debiera estar, u otros ministros, informados”; además, señaló que este “no incumplió ningún protocolo de monitoreo“.

Al preguntarle por la designación de la exfiscal a la cabeza de la cartera de Seguridad, Valenzuela expresó que la decisión del Presidente de nombrarla estuvo vinculada con “su experiencia como fiscal de la República, como fiscal del Ministerio Público, con una gran trayectoria, con buenos resultados”.

El asesor del Segundo Piso de La Moneda, al ser consultado por las razones detrás de la salida de la exsecretaria de Estado, agregó que “nosotros tenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Seguridad cuando ocurren, lamentablemente, hechos graves como el de anoche”.

“La decisión del Presidente de hacer un cambio de gabinete es exclusiva de él. Y considera distintos aspectos”, dijo; a su vez destacó las cifras que han alcanzado durante este período en materia de seguridad.

Durante esta sesión se ausentó la exministra Steinert, por lo que los parlamentarios acordaron invitarla nuevamente.