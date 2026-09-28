Senador Araya dice que Gobierno le transmitió disposición para retirar reforma de seguridad “en la medida que exista un texto alternativo”

El senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, abordó la tramitación de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

“Como presidente de la Comisión de Constitución, vamos a seguir insistiendo en avanzar en todos aquellos proyectos que ayuden a devolverle la tranquilidad y la seguridad a los chilenos y no vamos a cesar en seguir trabajando en la agenda de seguridad pública”, dijo en primer lugar.

Y agregó que el Gobierno transmitió que está dispuesto a retirar la reforma constitucional de seguridad en la medida en que exista un nuevo texto alternativo bajo el cual haya consenso en la clase política.

“En cuanto a la reforma constitucional, estamos contestes de que, de ser necesaria, hay que retirar el proyecto que presentó el gobierno e ingresar un nuevo texto de forma tal de tener un texto constitucional que sea consensuado, en el cual tanto gobierno como oposición pueden hacer valer cuáles son los temas centrales que pueden ayudar en materia de seguridad pública”, afirmó el parlamentario.

En esa línea, valoró que “el Gobierno hoy día esté dispuesto a retirar el proyecto de reforma constitucional en la medida que exista un texto alternativo que pueda recoger los distintos problemas que se han planteado y que pretendía solucionar la reforma”.

“Vamos a seguir conversando con el Ejecutivo para ver si tenemos un punto de acuerdo y destrabarlo de una vez por todas la reforma constitucional”, sostuvo.

Consultado sobre las indicaciones presentadas por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicano), respondió: “Lo que nosotros le hemos planteado al gobierno es que lo más prudente es presentar un nuevo texto de reforma constitucional, un texto que sea fruto del consenso de la discusión técnica y que a partir de eso se comience la discusión y no partir con un texto que ya no tiene piso político”.

Araya agregó que el trabajo realizado por los legisladores “va a servir de insumo para un posible nuevo texto”.

“Lo que nos ha manifestado el gobierno es que, en la medida en que exista un texto constitucional alternativo, ellos estarían en disposición de retirar esta reforma para que se pueda destrabar la discusión y avanzar en lo que nos interesa a todos, contar con un Estado mucho más fuerte para combatir la delincuencia que una organización”, reiteró el senador.

Con todo, señaló que los tiempos apremian debido a que “la situación que está viviendo el país es urgente y a partir de eso tienen que ir generando las reformas legales que sean necesarias. Entonces, en este sentido, si tenemos un acuerdo con el Ejecutivo y con la Comisión de Constitución, esperamos que esto sea a la brevedad, no más allá de esta semana”.