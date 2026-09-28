Septiembre se despide con tormentas eléctricas: Meteorología emite aviso para distintas regiones del país, incluida la RM

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones del país.
El fenómeno podría ocurrir entre la tarde y la noche de este lunes 28 de septiembre.
Las tormentas están asociadas con chubascos aislados, informó Meteorología.
Se produciría en las siguientes zonas:
- Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Región Metropolitana: Valle, Precordillera, Cordillera
- Región de O’Higgins: Valle, Precordillera, Cordillera
- Región del Maule: Valle, Precordillera, Cordillera
La DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la tarde de este lunes en:
- Región de La Araucanía: Valle, Precordillera
- Región de Los Ríos: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera
- Región de Los Lagos: Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral
- Región de Aysén: Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur
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