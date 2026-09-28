Septiembre se despide con tormentas eléctricas: Meteorología emite aviso para distintas regiones del país, incluida la RM

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El fenómeno podría ocurrir entre la tarde y la noche de este lunes 28 de septiembre.

Las tormentas están asociadas con chubascos aislados, informó Meteorología.

Se produciría en las siguientes zonas:

Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera

Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera Región Metropolitana: Valle, Precordillera, Cordillera

Valle, Precordillera, Cordillera Región de O’Higgins: Valle, Precordillera, Cordillera

Valle, Precordillera, Cordillera Región del Maule: Valle, Precordillera, Cordillera

La DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la tarde de este lunes en: