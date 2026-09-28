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Septiembre se despide con tormentas eléctricas: Meteorología emite aviso para distintas regiones del país, incluida la RM

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Septiembre se despide con tormentas eléctricas: Meteorología emite aviso para distintas regiones del país, incluida la RM/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El fenómeno podría ocurrir entre la tarde y la noche de este lunes 28 de septiembre.

Las tormentas están asociadas con chubascos aislados, informó Meteorología.

Se produciría en las siguientes zonas:

  • Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Región Metropolitana: Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región de O’Higgins: Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región del Maule: Valle, Precordillera, Cordillera
Mapa Dirección Meteorológica de Chile.

Mapa Dirección Meteorológica de Chile.

La DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la tarde de este lunes en:

  • Región de La Araucanía: Valle, Precordillera
  • Región de Los Ríos: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera
  • Región de Los Lagos: Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral
  • Región de Aysén: Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur
Mapa Dirección Meteorológica de Chile.

Mapa Dirección Meteorológica de Chile.

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