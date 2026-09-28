Gobierno presentará “Plan Chile Despega”: Los tres ejes de la iniciativa enfocada en el empleo

Para las 11:30 horas de este lunes está programado que el presidente José Antonio Kast presente el “Plan Chile Despega”.

La iniciativa está enfocada en la generación de empleo, en momentos en que la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% durante el trimestre mayo-julio, según cifras del INE.

La propuesta del Ejecutivo tiene tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con los subsidios al empleo, con los que se pretende crear alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo de aquí a diciembre.

En concreto, se trata de la creación de 75.000 nuevos cupos de subsidio a la contratación, que se sumarán a los 20.000 ya existentes.

Otro de los puntos es el mejoramiento y nuevo sistema de financiamiento para pymes a través del Fogaes.

El tercero apunta a mejorar la inversión pública a través de los ministros de Vivienda y de Obras Públicas, propuesta que fue presentada por la Mesa de Reactivación Laboral. Lo que se busca es la ampliación a 2 o 3 turnos de trabajo en obras públicas.