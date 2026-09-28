Slipknot volverá a Chile junto a Marilyn Manson este 12 de septiembre

Slipknot anunció que regresará a Sudamérica y que Chile está considerada como una de las paradas del (sic)est Stadium Tour, que recorrerá todo el mundo 2027.

La gira arrancará el 3 de julio en Wembley, en Londres; seguirá el 16 de julio, en el Nationals Park de Washington D. C. para dar inicio a su gira por Norteamérica, que incluye actuaciones en el Citi Field de Queens (Nueva York), el Soldier Field de Chicago, el Fenway Park de Boston, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el Golden Gate Park de San Francisco y muchos más.

La gira concluirá con cinco conciertos en Sudamérica, en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Con un escenario totalmente nuevo, una puesta en escena renovada y un repertorio que abarca toda su trayectoria, estos conciertos serán la mejor experiencia de Slipknot hasta la fecha. La banda contará con Bring Me The Horizon como teloneros fijos en todas las fechas de Norteamérica, además de una rotación de invitados especiales a lo largo de la gira, entre los que se incluyen: Acid Bath, Lamb of God, Motionless In White, Lorna Shore, Kublai Khan TX, Polyphia, Loathe y Vended.

En Chile, Slipknot se presentará el 12 de septiembre junto a Marilyn Manson, Hatebreed y Mawiza.

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander estará disponible desde el martes 6 de octubre a las 11am. La venta general comenzará el jueves 8 de octubre a las 11.01am. Ambas modalidades disponibles en Ticketmaster.cl