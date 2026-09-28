Presidente Kast decreta duelo nacional tras homicidio de carabinero en Lo Espejo

El presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional por el homicidio de un carabinero en Lo Espejo.

Se trata del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien falleció este domingo mientras realizaba patrullajes preventivos en la mencionada comuna.

“Se acaba de publicar el duelo nacional para que cada uno le transmita a la institución el dolor que nos causa la pérdida de un carabinero”, informó el mandatario desde La Moneda, antes de iniciar un nuevo consejo de gabinete.

En la instancia también apuntó a la tramitación de la agenda de seguridad en el Congreso.

“Esto tiene que terminar; no vamos a zanjar, pero necesitamos el acuerdo también transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que la mano cambió, y aceleraremos la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo”, dijo.

En su cuenta de X, el Ministerio del Interior informó: “Por instrucción del Presidente de la República, José Antonio Kast, se decreta duelo nacional los días 28, 29 y 30 de septiembre, en homenaje al Cabo 2° Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien falleció en acto de servicio”.

“Como Gobierno, acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, señalaron.