Bianchi plantea una “refundación” del Poder Judicial y critica a jueces: “Lo están haciendo pésimo”

El senador independiente Karim Bianchi planteó la necesidad de discutir una eventual “refundación” del Poder Judicial y lanzó duras críticas contra el desempeño de algunos jueces en causas relacionadas con delincuencia y seguridad pública.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó el asesinato de un carabinero ocurrido este domingo en Lo Espejo y sostuvo que, además de avanzar en la agenda legislativa, es necesario revisar lo que ocurre una vez que los imputados llegan ante los tribunales.

“Podemos hacer todo el trabajo, Carabineros, la investigación, los ministerios (…) pero si después al final llegamos con un juez garantista, por ejemplo, y por alguna razón una persona no estaba recluida o se le dieron ciertos beneficios, entonces algo en el Poder Judicial no está funcionando”, sostuvo.

Fue en ese contexto que Bianchi afirmó: “A veces pensamos mucho en la refundación de ciertas instituciones y yo creo que la refundación hoy tenemos que pensarla en el Poder Judicial”.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con el Senador Independiente Karim Bianchi. Sigue los detalles de su entrevista en https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/Ye1u20q32a — CNN Chile (@CNNChile) September 28, 2026

“Están interpretando mucho a favor del reo”

Bianchi precisó que su cuestionamiento no apunta necesariamente a todo el sistema judicial, sino al criterio utilizado por determinados magistrados al resolver casos de alta peligrosidad.

“Hay jueces que no están haciendo bien su trabajo, están interpretando mucho a favor del reo, mucho a favor del delincuente y poco a favor de la ciudadanía”, acusó.

El senador sostuvo que se deben establecer parámetros más exigentes para ciertos tipos de delitos, con el objetivo de reducir el margen de interpretación en decisiones vinculadas a beneficios penitenciarios o condiciones de cumplimiento de las penas.

También cuestionó decisiones como el traslado de internos de alta peligrosidad a recintos que, a su juicio, no cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas.

“Siempre está esta cosa de que uno no puede opinar de los fallos (…) Bueno, yo opino de los fallos”, afirmó.

Y agregó: “Es hora de que dejemos de hablar de que es la independencia, que no se puede opinar. Yo sé que lo están haciendo pésimo, lo están haciendo pésimo los jueces”.