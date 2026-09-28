Día del Cine: Estos son los precios y las principales cadenas que participarán

Este lunes 28 de septiembre comienza una nueva edición del Día del Cine.

Serán tres jornadas, este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, en que las entradas para asistir al cine tendrán un precio rebajado y distintas ofertas en su cartelera.

Las promociones aplicarán para todas las películas que se encuentren en cartelera, aunque los precios y programaciones durante estos días dependerán de cada cadena de cine.

La cartelera puede variar según el recinto, por lo que es recomendable revisar previamente los sitios web de cada cine para corroborar la cartelera.

A modo general, las salas tradicionales 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play tendrán un valor de $2.000 por ticket. Los formatos especiales estarán a $4.000 cada entrada.

Día del Cine: ¿Qué cadenas serán parte?