Alcaldesa de Lo Espejo lamenta crimen de carabinero: “Las armas, el narcotráfico y la violencia no pueden seguir llevándose vidas”

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lamentó el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Aguilera, la noche del domingo en la comuna.

“A nombre de la comunidad de Lo Espejo, lamentamos el sensible fallecimiento del cabo 2do Cristopher Aguilera”, escribió la autoridad comunal en su cuenta de X.

“Las armas, el narcotráfico y la violencia no pueden seguir llevándose vidas. Necesitamos intervenciones profundas urgentes“, añadió.

El hecho ocurrió la tarde de ayer en el sector Las Dunas, durante un patrullaje preventivo desarrollado por funcionarios policiales, quienes, al acercarse a un vehículo, se percataron de un sujeto que portaba un arma de fuego, produciéndose un enfrentamiento que terminó con el individuo muerto.

El efectivo fue trasladado hasta un recinto asistencial; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos policiales, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El antisocial abatido, un hombre de nacionalidad venezolana, tenía un arma con un cargador largo.

La policía detalló que registraba diversas detenciones durante este año.