Atacante que mató a carabinero en Lo Espejo ya había intentado sobornar a policías con $100 mil

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el hombre que disparó contra Carabineros en Lo Espejo, ataque que provocó la muerte del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández.
De acuerdo con antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Sur, el sujeto, de nacionalidad venezolana, registraba detenciones previas por porte de arma cortante y cohecho.
Uno de esos episodios ocurrió en abril de este año, cuando fue detenido durante una fiscalización a una fiesta clandestina en Pirque.
En esa oportunidad, habría ofrecido $100 mil a funcionarios de Carabineros con el objetivo de evitar el procedimiento policial.
Arma tenía cargador extendido
La Fiscalía también mantiene diligencias sobre el arma utilizada durante el ataque registrado en la población Las Dunas.
El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, señaló que preliminarmente se estableció que el armamento contaba con un cargador extendido.
“De acuerdo a sus características preliminares, se trata de un armamento que tiene un cargador extendido”, explicó.
El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas del domingo, cuando funcionarios de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas realizaban una fiscalización preventiva en Lo Espejo.
Según los antecedentes preliminares, el hombre abrió fuego contra los policías y uno de los disparos impactó en la cabeza del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández.
Otro funcionario repelió el ataque con su arma de servicio y abatió al agresor.
Aguilera fue trasladado en estado crítico hasta la Clínica Las Condes, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
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