Confirman muerte de carabinero baleado en la cabeza durante preocedimiento policial en Lo Espejo

La noche de este domingo se confirmó la muerte de un funcionario policial, identificado como Cristopher Andrés Aguilera Fernández, que resultó herido a bala en la cabeza durante un operativo policial en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió en el sector Las Dunas, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la policía uniformada. Al acercarse a un vehículo, se dan cuenta que un sujeto portaba un arma de fuego, produciéndose una balacera que terminó con el sujeto muerto.

El funcionario fue rápidamente trasladado hasta un recinto asistencial, pero pese a los esfuerzos de personal médico y producto de la gravedad de sus heridas, terminó falleciendo en dependencias de Clínica Las Condes.

El delincuente abatido, de nacionalidad venezolana, mantenía un arma con un cargador largo, lo que daba cuenta de su peligrosidad. Además, registraba diversas detenciones durante este año.

El general Enrique Monrás lamentó la muerte del funcionario: “Un nuevo mártir, como les decía, un chileno, un padre, hijo, hermano, que salía todos los días, igual que todos los Carabineros a lo largo del país, a cumplir con su misión de velar por la ciudadanía. Lamentablemente, se encontró con un delincuente artero que su compañero sí logró abatir”.

“ Los carabineros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir al lado de la ciudadanía, enfrentando a estos delincuentes. No tenemos temor. Y yo sé que los equipos investigativos van a lograr llegar a dar con todas las personas que estuvieran involucradas, si es que las hay, en este horrendo asesinato”, agregó.

Horas antes, el general fue tajante a la hora de advertir a los sujetos que se vieron involucrados en el procedimiento policial.

“Hay un delincuente también abatido, ese delincuente en este año ya había sido detenido por personal de Carabineros y, como les señalo, el llamado es para esos delincuentes que los vamos a encontrar, que en algún minuto los equipos, tanto del OS9 como del OS7, van a llegar a dar con ellos, con el paradero”, indicó.