Alan Macpherson a 50 años del crimen de Letelier: “Fue un crimen único en la historia de Estados Unidos”

En un nuevo capítulo de Influyentes, el historiador norteamericano y autor de “Matar a Letelier”, Alan Macpherson, abordó el asesinato de Orlando Letelier y la investigación del crimen, además de reflexionar sobre las lecciones que deja el caso en el escenario actual.

A 50 años del atentado ocurrido en Washington, Macpherson destacó la relevancia que tenía Letelier en Estados Unidos antes de su asesinato. “Él tenía una vida muy rica como activista, como ciudadano privado, pero siempre involucrado en las actividades políticas sobre los derechos humanos, sobre el activismo anti Pinochet (…). Él era como una pequeña estrella de ese mundo pro derechos humanos de los años 70 en Washington”.

El historiador también puso el foco en el impacto que tuvo el crimen en los familiares de las víctimas y en cómo esa experiencia atraviesa su libro. “Lo que más me impactó fue la experiencia de los familiares, sobre todo antes del asesinato”, sostuvo. “Todos ellos sufren mucho ese día y el resto de su vida no saben lo que va a pasar, y entonces el lector o lectora puede tener un sentido del sufrimiento y después hay como un efecto psicológico emocional sobre el lector, que el lector quiere la justicia por ese crimen”.

Para Macpherson, las familias fueron fundamentales para que la investigación avanzara, particularmente frente a las dificultades que enfrentaron los investigadores estadounidenses. “Jugaron un rol absolutamente esencial en buscar justicia, porque había una cierta resistencia dentro del gobierno norteamericano de investigar el crimen, de perseguir a un gobierno aliado en la Guerra Fría, que era el de Pinochet”, afirmó.

El caso también tuvo un impacto particular en Estados Unidos por las características del atentado. “Fue un crimen único en la historia de Estados Unidos, y sigue siendo eso, por ser patrocinado por un gobierno externo, por ser un coche bomba en la capital de Washington; eso nunca más ha ocurrido”, señaló. A su juicio, para muchos estadounidenses el caso se convirtió principalmente en un asunto de terrorismo: “¿Cómo puede ser que hemos invitado al terrorismo a nuestra capital? No se sentían seguros como antes”.

Macpherson explicó que una de las razones que lo llevó a investigar el caso fue que la historia no terminó con los primeros responsables identificados. Consultado por si hubo justicia en el caso, planteó que esta fue incompleta: “Tenemos que reconocer que hubo justicia, sobre todo por esos dos hombres que pasaron el resto de su vida en prisión, pero es una justicia parcial solamente. No hubo justicia hacia Pinochet, el dictador que, de lo que sabemos, él es el autor intelectual de ese crimen (…). Hay dos personas que han pagado por un crimen en el cual muchos participaron”.

Finalmente, al abordar qué lecciones deja el caso en el presente, Macpherson planteó que la historia puede leerse más allá de la Guerra Fría. “Sí, hay como una lección universal que se puede ver en el libro, que siempre hay fuerzas de represión y hay fuerzas de liberación”. En esa línea, afirmó: “Entonces, lo que vemos en Estados Unidos es antidemocracia versus prodemocracia y creo que esa tensión se ve en muchísimo del mundo hoy”.

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