Carabinero recibe impacto balístico en la cabeza durante procedimiento policial en Lo Espejo: Hay un sujeto muerto

Un carabinero resultó herido a bala durante un procedimiento policial registrado este domingo en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, y fue trasladado en helicóptero hasta la Clínica Las Condes.

El funcionario participaba en un operativo en el sector de la población Las Dunas, en la intersección de avenida Presidente Salvador Allende con Las Torres, donde se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos de Carabineros y un grupo de sujetos.

Según los antecedentes preliminares, el uniformado habría recibido un impacto balístico en la cabeza. Tras el hecho, fue trasladado inicialmente hasta un SAR para recibir atención de emergencia y posteriormente habría sido derivado en helicóptero hasta el recinto asistencial.

Carabinero permanece en extrema gravedad

El subdirector general de Carabineros, Enrique Monrás, confirmó que el funcionario permanece en extrema gravedad. “La verdad es que es de extrema gravedad. Está siendo atendido en la Clínica Las Condes y estamos en espera de todos los exámenes que se están haciendo de rigor en este minuto”, dijo.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad policial, el hecho se habría producido cuando personal de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas realizaba patrullajes preventivos y decidió fiscalizar a un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. En ese momento, uno de los sujetos habría extraído un arma de fuego y disparado. Según los antecedentes, los individuos habrían efectuado al menos 20 disparos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió cautela ante la situación: “Sobre la situación hay que ser muy cautos. Como dijo el general, es de extrema gravedad. Con respecto a su familia, tenemos que ser muy cautos y esperar el desarrollo. Al igual que la investigación que está en curso”, sostuvo.

El procedimiento policial se mantiene en desarrollo en el sector, mientras Carabineros realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar a los responsables.