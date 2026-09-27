“Esto no lo podemos normalizar”: Ministro Arrau se pronuncia por carabinero baleado en la cabeza en procedimiento en Lo Espejo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció este domingo por el carabinero que resultó herido a bala durante un procedimiento en la comuna de Lo Espejo, llamando a la cautela mientras se desarrolla tanto la atención médica como la investigación en curso.

El secretario de Estado enmarcó el hecho como un ataque que trasciende a la institución policial: “Cuando se ataca a una persona, cuando se ataca a un carabinero, no se ataca solo a la institución de Carabineros de Chile, no solamente se ataca al Estado de Chile, no solamente se ataca a una comuna, se ataca a todo el pueblo de Chile“.

Gobierno anuncia refuerzo de planes operativos

En esa línea, el ministro anunció que el Gobierno reforzará los planes operativos y de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, tanto en el ámbito legal como material y operativo: “Vamos a reforzar todos los planes operativos, los planes de apoyo a las fuerzas de orden y seguridad, en términos legales, materiales, operativos“.

De igual manera, planteó que este tipo de hechos no puede ser tolerado ni normalizado por la sociedad, remarcando la necesidad de que las policías cuenten con superioridad de fuerza para enfrentar este tipo de situaciones.

“Esto es algo que como sociedad no podemos tolerar, no podemos normalizar y es por eso que seguiremos avanzando en todas las herramientas que nos permitan que nuestras fuerzas de orden y seguridad tengan superioridad de fuerza“, aseveró.

Arrau cerró pidiendo espacio dado lo crítico del momento, mientras la familia del funcionario permanece en el lugar, y adelantó que las autoridades entregarán nuevos antecedentes en la medida que existan novedades sobre su estado de salud.

Carabinero permanece en extrema gravedad

En ese sentido, el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, entregó el detalle del procedimiento. Según explicó, el hecho ocurrió cuando una unidad de Radio Patrullas de la 42ª Comisaría fiscalizaba a un grupo de personas en la vía pública en el sector de Los Espejos, momento en que uno de los individuos extrajo un arma de fuego.

El general precisó que el funcionario se encuentra en estado de extrema gravedad y está siendo atendido en la Clínica Las Condes, mientras se esperan los resultados de los exámenes médicos correspondientes, y confirmó que la familia del carabinero ya se encuentra en el recinto asistencial, recibiendo contención por parte de psicólogos y asistentes sociales de la institución.