Paulina García y el valor de lo humano frente a la IA: Entre la ternura, la sutileza y el error

En un nuevo capítulo de Influyentes, la actriz Paulina García reflexionó sobre su carrera, los cambios sociales que ha experimentado Chile desde los 80, además del rol de la cultura frente al avance de la inteligencia artificial.

A propósito de su papel en Catedrales, donde interpreta a una mujer conservadora y profundamente religiosa, García explicó que recurrió a distintas experiencias personales para construir el personaje. “Tengo harta información a esta altura de mi vida, sobre todo de esa época, de los años 80, que lo viví tan intensamente y porque también hubo un estudio bien potente”.

“Tenía bastantes datos; el tema religioso era muy intenso en esos años. Yo fui a un colegio muy católico, de monjas, muy restrictivo, con mucha disciplina, entonces tenía muchos referentes como para mirar, pero sin duda que la ayuda ahí de trabajo y de mirar muchas cosas, miré igual mucho a la Lucía Pinochet como para ubicarme también en ese estado de estar supercómoda en el lugar, de estar muy hallada en el personaje”, agregó.

Volviendo a su propia historia, esa época, la década de los 80, fue la que marcó su decisión de estudiar teatro, algo que inicialmente mantuvo en secreto de su familia. “Yo no le dije a mi familia que entré a estudiar teatro. Lo hice a escondidas, lo hice a escondidas y me demoré como dos meses; iba todos los días a la universidad, pero mi familia creía que yo estudiaba literatura”, contó.

Al recordar cómo era desenvolverse en el mundo artístico durante los años 80, García también describió las restricciones sociales que enfrentó. “En esa época Chile estaba en pleno oscurantismo, además con una depresión en la cultura muy poderosa, todo aquello que fuera distinto era mal visto”.

Frente al avance de la IA y su impacto en las disciplinas creativas, defendió aquello que considera propio de la creación humana.

“Hay dos cosas, una luminosa y otra ominosa, que el mundo de la cultura todavía tiene como capitalizadas y que creo que toda la IA no es capaz de producirla. Una es la ternura, que es lo que nos va a permitir a todos dar un salto hacia adelante”, dijo, mencionando también la sutileza: Nada que la IA pueda hacer puede reproducir esto que tiene que ver con una sensibilidad sutil. La cultura y toda la creación están vinculadas a esa sutileza”.

En esa línea, destacó también el valor del error dentro de los oficios: “Dicho eso, también creo que el mundo de los oficios produce algo que tiene que ver con el error, que también tiene que ver otra vez con la ternura, que hilvana un pequeño error en aquello que está produciendo, que hace que el objeto sea único y preciado”.

“Y creo que hay otro que no es tan luminoso, que es la ira. La ira es un estado emocional que nos permite a nosotros levantarnos con fuerza cuando hay que levantarse, cosa que la IA no tiene la capacidad de hacer“, añadió.

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