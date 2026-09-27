“Los errores ocurren cuando se corre al límite”: Alpine pide frenar el odio en redes sociales tras incidente de Colapinto

El nombre de Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la polémica tras el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado el fin de semana en el circuito callejero de Bakú, luego de que el piloto argentino de Alpine protagonizara un choque que sacó de carrera a su propio compañero, Pierre Gasly, y también al británico Lando Norris, de McLaren.

El incidente ocurrió en la vuelta 35, durante el reinicio de la competencia tras la salida de un primer auto de seguridad. Colapinto bloqueó los neumáticos al frenar para la primera curva, no logró controlar su monoplaza e impactó de lleno contra el lateral de Gasly, cuyo auto, ya sin control, terminó chocando también contra el McLaren de Norris.

Los tres pilotos quedaron fuera de competencia en una maniobra que privó a Alpine de sumar puntos clave en la pelea por el quinto lugar del campeonato de constructores.

FIA sanciona a Colapinto tras accidente en Bakú

Los comisarios de la FIA determinaron que el piloto fue “total o predominantemente responsable” del choque, y le impusieron una sanción de cinco puestos en la parrilla de largada para el próximo Gran Premio, que se disputará en Sepang, Malasia, entre el 2 y el 4 de octubre.

El episodio generó además un fuerte cruce entre pilotos. Lando Norris pidió públicamente que Colapinto recibiera una suspensión de carrera y cuestionó la severidad de las sanciones de la FIA para este tipo de incidentes, mientras que Max Verstappen salió en defensa del argentino tras el accidente.

Alpine condena ataques contra pilotos en redes sociales

En paralelo a esa controversia deportiva, el piloto y otros miembros de la comunidad de la Fórmula 1 quedaron expuestos a una nueva ola de ataques en redes sociales, lo que llevó al equipo BWT Alpine F1 Team a emitir un comunicado condenando el odio y el abuso online registrados tras la carrera.

La escudería remarcó que los errores forman parte de correr al límite, y que ningún resultado en pista justifica que alguien sea sometido a comentarios de odio o abuso, aclarando además que su condena no apunta a la afición de un equipo o piloto en particular, sino a un fenómeno que calificó de recurrente en las carreras recientes.

“Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o desenlace, nadie debería estar sujeto a comentarios de odio o abuso”, comunicaron.

El equipo cerró su declaración con un compromiso de acción concreta, señalando que continuará trabajando junto al promotor y titular de los derechos del campeonato, además de la FIA, para abordar formas de enfrentar el abuso en línea y fomentar una sana rivalidad deportiva.

“Sabemos que, como participante y parte interesada del deporte, tenemos la responsabilidad de pronunciarnos y también de contribuir a encontrar una solución. Continuaremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para abordar formas de enfrentar el abuso en línea y fomentar una sana rivalidad deportiva”, sentenciaron.