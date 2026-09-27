Vozinha y su nueva vida tras el Mundial: “Perdí mi paz y tranquilidad”

La exposición pública que alcanzó Vozinha tras su participación con Cabo Verde en el Mundial 2026 modificó su rutina y privacidad. Así lo relató el arquero de Colo Colo, quien aseguró que, pese al reconocimiento obtenido, preferiría regresar a la vida que llevaba antes del torneo.

En entrevista con The Observer, el guardameta de 40 años explicó que actualmente incluso actividades cotidianas se han vuelto distintas debido a su popularidad. “He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes”, señaló.

El portero agregó que salir a comer o desplazarse por distintos lugares suele implicar encontrarse con personas que quieren fotografiarse con él, pedirle autógrafos o grabarlo. “Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O peor aún, alguien que me graba”, relató.

La notoriedad de Vozinha aumentó especialmente después de sus atajadas frente a España, encuentro tras el cual su cuenta de Instagram pasó de 56 mil seguidores a más de un millón. Frente a este cambio, fue directo al comparar su presente con su vida anterior: “Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Siendo sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes”.

El arquero también abordó su incorporación a Colo Colo, explicando que la propuesta del club chileno fue la que despertó mayor interés entre las alternativas que tuvo. “Fue el club que mostró mayor interés. No recibí ofertas de Estados Unidos y hubo algún contacto desde Arabia Saudita, pero nada concreto”, afirmó.

Con el cuadro albo, Vozinha también expresó su intención de disputar próximamente la Copa Libertadores. “Ojalá pueda jugar pronto la Copa Libertadores”, manifestó.

Por último, el futbolista se refirió a su nominación al Balón de Oro en la categoría de mejor arquero, reconocimiento que aseguró nunca haber imaginado. “Jamás imaginé que esto pudiera suceder. Era impensable, pero estoy agradecido a todos los que pensaron en mí. Estar en esta lista es un gran honor”, concluyó.