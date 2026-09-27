“Estamos absolutamente convencidos de que los votos estaban”: García Ruminot defiende su gestión tras caída de la reforma migratoria

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, explicó las razones detrás del fracaso de la reforma que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes en situación irregular, previo a su expulsión del país, proyecto que no logró los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Diputados.

Consultado en entrevista con Mesa Central de Canal 13 sobre qué ocurrió exactamente en la votación, el ministro señaló: “Diputados que habían comprometido su voto, que incluso habían votado favorablemente en la Comisión de Constitución de la Cámara, por distintas razones, cuando llegó el momento de votar en la sala, o no estaban o simplemente votaron en contra”.

García descartó que el fracaso se debiera a una falta de trabajo político previo por parte de su cartera.

“19 diputadas y diputados de oposición, entendiendo la importancia del proyecto, entendiendo la importancia de poder tener mayor control en nuestras fronteras, votaron a favor”, remarcó, subrayando que se trataba de una reforma constitucional para la cual el oficialismo no contaba con los votos propios y necesitaba respaldo opositor.

El ministro atribuyó buena parte de la responsabilidad a un quiebre en la palabra empeñada por algunos parlamentarios: “Nosotros entramos a la sala absolutamente convencidos de que estaban los votos. Nunca nadie nos advirtió (…) Estamos absolutamente convencidos de que los votos estaban y que teníamos votos incluso más allá de lo estrictamente necesario“.

Consultado sobre si hubo algún error dentro del propio ministerio, García lo descartó, aunque reconoció espacio de autocrítica.

“Uno siempre puede coordinarse mejor, uno siempre puede tener alertas que debieran despertarse oportunamente, pero yo creo que en general en este punto concreto, en este proyecto concreto, en esta reforma constitucional en concreto, lo que ocurrió fue que confiamos en la palabra de parlamentarios que nos dijeron que votaban a favor y que después no estuvieron“, sostuvo.

Responde a críticas de Pamela Jiles por proyecto migratorio

El ministro también abordó las críticas de la diputada Pamela Jiles, quien había señalado que existían preguntas sin respuesta durante la tramitación, como dónde quedarían retenidos los migrantes o qué ocurriría si había menores de edad entre los detenidos, lo que a su juicio explicaba la abstención de algunos parlamentarios.

García respondió que esas dudas ya se abordan hoy con el plazo vigente de cinco días, y que el sistema de protección de la niñez seguiría aplicándose igual bajo un plazo ampliado.

“Con los cinco días, obviamente, si yo prorrogo el plazo, amplío el problema, pero siempre en el caso de los menores tenemos todo el sistema de protección de los niños, nuestra ley de garantías de la niñez“, explicó, agregando que esas respuestas ya se habían entregado en la comisión.

El secretario de Estado planteó que, en algunos casos, las justificaciones públicas de ciertos parlamentarios no coinciden con lo que ellos mismos habían validado previamente: “Es evidente de que a veces se buscan excusas para justificar un voto que no debió haber sido y que tiene otra motivación”.

García descarta responsabilidad por ausencia de parlamentarios en gira de Kast

Sobre la posibilidad de que la ausencia de parlamentarios de derecha que viajaban junto al presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de la ONU haya incidido en el resultado, García defendió la práctica como habitual y descartó cualquier autocrítica en esa dirección, señalando que el Mandatario invita regularmente a legisladores en ese tipo de giras internacionales.

Consultado sobre si esta derrota respondía a una estrategia deliberada de “ganar por un voto”, como ha ocurrido en otras votaciones del Gobierno, García lo rechazó de forma categórica: “Nunca ha sido estrategia nuestra ganar por un voto. Lo que pasa es que siempre hemos buscado apoyos más amplios, hemos buscado acuerdos políticos más amplios”.

En esa línea, explicó que en ocasiones la negociación con sectores opositores llega a un punto en que el Ejecutivo debe optar por avanzar sin ceder a condiciones adicionales.

Gobierno insistirá con financiamiento de Ley Sala Cuna

Por otra parte, el ministro también se refirió a la caída del financiamiento de la Ley Sala Cuna, que no logró aprobarse por tratarse de una norma de quórum especial.

García confirmó que el presidente ya definió insistir en el proyecto y convocar a los senadores para habilitar nuevamente su discusión en la Cámara de Diputados, atribuyendo el traspié a un permiso constitucional del senador Kaiser que, según relató, fue enviado por error a un correo electrónico equivocado.

El ministro fue consultado además por las críticas de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien había hablado de un “déficit político” en el Gobierno y la necesidad de una “cirugía mayor” en el gabinete.

El ministro de la Segpres valoró el trabajo de la senadora, pero dijo no compartir su diagnóstico, argumentando que 9 de los 23 ministros del actual gabinete cuentan con experiencia o trayectoria política, y que la responsabilidad de eventuales cambios de gabinete recae exclusivamente en el presidente.

García Ruminot cuestiona declaración de Boric y Bachelet

Finalmente, y en un tono más crítico, García Ruminot se refirió a la declaración conjunta de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet cuestionando la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

El ministro cuestionó tanto la forma como el fondo de esa acción: “No estoy de acuerdo ni en la forma, ni en el fondo. La forma, porque debieron haber llamado al presidente José Antonio Kast y haberle dicho: Presidente, nos queremos reunir con usted, queremos exponerle nuestro punto de vista (…) No lo hicieron así, lo hacen por la vía de redes sociales, por la vía de declaraciones públicas. Mal ahí”.

A eso, agregó que en el fondo la conducción de las relaciones internacionales corresponde constitucionalmente al Presidente de la República, por lo que pedirle revertir una decisión de ese tipo “excede” las atribuciones que corresponden a expresidentes.