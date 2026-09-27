Robo en parroquia de Cerro Castillo deja daños y pérdidas avaluadas en $20 millones

La parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el sector de Cerro Castillo, Viña del Mar, fue afectada durante la madrugada de este sábado por un robo que dejó daños en distintas partes de la infraestructura del recinto.

Según Bio Bio Chile, de acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el encargado de la iglesia alertó sobre lo ocurrido, tras lo cual efectivos policiales concurrieron al lugar. El valor de las especies sustraídas fue estimado en cerca de $20 millones.

La teniente Priscila Notebaert, comisario de servicio de la 1.ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que los responsables ingresaron al recinto y se llevaron diversos elementos utilizados principalmente en las actividades religiosas. Entre los objetos sustraídos se encuentran vestimenta e indumentaria eclesiástica, vasos sagrados, objetos litúrgicos y cañerías de cobre, entre otras especies.

“Sujetos desconocidos ingresaron al lugar, provocando daños a la infraestructura, sustrayendo diferentes especies, entre ellas vestimenta e indumentaria eclesiástica, vasos sagrados, objetos litúrgicos, cañerías de cobre, entre otros. El avalúo total se realizó por $20 millones”, detalló la funcionaria policial.

Los antecedentes relacionados con el caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias para determinar cómo se desarrolló el robo y establecer la identidad de los responsables.

Para ello, Carabineros se encuentra recopilando testimonios de testigos y revisando las cámaras de seguridad disponibles en el sector y el recinto.