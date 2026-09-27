Trump anticipa nuevas conversaciones con Irán tras rechazar propuesta sobre el estrecho de Ormuz

(EFE) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que las conversaciones con Irán continúen durante esta semana, pese a que el sábado rechazó una propuesta presentada por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones nucleares.

La propuesta iraní contemplaba que el estrecho volviera a abrirse en un plazo de siete días, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, suspendiera las sanciones relacionadas con el petróleo y restableciera el alto el fuego. Trump rechazó estas condiciones y mantiene la exigencia de que Irán realice concesiones en materia nuclear.

En una entrevista telefónica con Axios, el mandatario estadounidense aseguró: “Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”.

Los contactos entre ambos países se desarrollaron esta semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner negociaron indirectamente con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, mediante la participación de mediadores cataríes.

Pese al rechazo estadounidense, los esfuerzos diplomáticos continúan a través de los mediadores. Trump, además, fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a realizar ataques aéreos contra Irán. “Siempre estoy pensando en ello”, respondió.