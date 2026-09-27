Bill Gates alerta que una IA sin control podría causar “mil millones de muertes”

(EFE) — El debate sobre los mecanismos de seguridad para la inteligencia artificial volvió a tomar fuerza luego de que Bill Gates advirtiera sobre los riesgos que podría representar el uso de esta tecnología por personas con malas intenciones. En una entrevista con NBC, el magnate y filántropo planteó que la industria no debería quedar únicamente a cargo de su propia regulación.

Gates sostuvo que la participación de las autoridades resulta necesaria para definir medidas de control. “Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia”, afirmó, descartando que la autorregulación sea suficiente.

El cofundador de Microsoft también señaló que establecer normas no necesariamente implicaría frenar de manera significativa el desarrollo tecnológico. Según explicó, regular la inteligencia artificial “supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo”.

En ese contexto, Gates planteó uno de los escenarios más extremos asociados al uso de esta tecnología. “Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, señaló. Además, advirtió que una inteligencia artificial en manos equivocadas sería “sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes”.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la discusión internacional sobre el ritmo de desarrollo de la IA. A principios de mes, los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieron en pedir una ralentización del desarrollo para reforzar su seguridad, una postura que enfrenta la oposición de la Casa Blanca.

El debate también se intensificó luego de que el investigador Jacob Coxon renunciara a Anthropic y OpenAI y acusara a ambas compañías de participar en una carrera hacia una IA que, según su planteamiento, podría incluso acabar con la humanidad durante esta década.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido mantener el ritmo de desarrollo tecnológico y sostiene que una regulación podría poner en riesgo la posición estadounidense frente a China. Tras su encuentro del jueves con el presidente chino, Xi Jinping, ambas potencias anunciaron un “canal de comunicación” específico para abordar emergencias relacionadas con la IA.