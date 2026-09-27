Adolescente muere tras ser trasladado a Buin luego de ser secuestrado en Puente Alto

La investigación quedó a cargo del ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, luego de un ataque ocurrido durante la madrugada de este domingo en un sitio eriazo de Buin. Un adolescente de 16 años murió tras recibir impactos de bala, mientras otro joven que había sido trasladado junto a él consiguió sobrevivir.

Los antecedentes preliminares establecen que ambos se encontraban en una fiesta en la población Quitalmahue, en Puente Alto, cuando fueron abordados por un grupo de sujetos armados. Los jóvenes fueron intimidados y obligados a subir a un vehículo, siendo posteriormente llevados hasta un sector cercano al Acceso Sur, en Buin.

Una vez en el terreno baldío, los atacantes hicieron descender a ambos y los obligaron a correr. En ese momento se efectuaron múltiples disparos. El adolescente extranjero de 16 años, recibió al menos tres impactos balísticos y murió producto de las heridas.

El otro joven, de aproximadamente 18-19 años y de nacionalidad chilena, consiguió escapar y refugiarse en una zanja, logrando sobrevivir al ataque. Según los antecedentes entregados, ambos habrían sido trasladados contra su voluntad desde Puente Alto hasta Buin.

El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana, subprefecto Walt Dapremont, informó que los equipos especializados trabajan con distintos elementos encontrados en el sitio. “Mantenemos evidencia balística, la cual está siendo levantada e iba a ser posteriormente periciada por nuestro laboratorio de criminalística. También tenemos evidencia hematológica con la cual también se va a trabajar. Se están recabando los antecedentes preliminares, se están levantando cámaras del lugar”.

Las diligencias buscan reconstruir la dinámica del secuestro y posterior homicidio, además de establecer la identidad y participación de los responsables. Hasta ahora, no se han informado detenciones.