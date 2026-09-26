Sichel por eventuales recortes del Presupuesto 2027: “No me gustan estas señales de los recortes parejos porque eso demuestra gobiernos que no tienen un norte”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó los eventuales recortes que prepara el Gobierno de cara al Presupuesto 2027.

El jefe comunal sostuvo que una eventual reducción de recursos no debería afectar los programas destinados a personas sin empleo y llamó a fortalecer el financiamiento de proyectos de infraestructura municipal.

“Lo primero, ni un peso menos para gasto social. En minutos en que hay problemas de pega, en que hay problemas de empleo, lo que no se puede recortar en Chile son los recursos que sostienen a las personas que no tienen trabajo (…). Es ridículo que cuando nos acercamos a los dos dígitos en materia de desempleo se trate de recortar plata y recursos a las personas que pueden sostener el empleo”, señaló.

El alcalde planteó que la inversión en infraestructura es una de las herramientas para sostener el empleo y destacó el rol de los municipios en la ejecución de estos proyectos: “¿Cómo se sostiene el empleo en una sociedad? Primero con recursos para inversiones e infraestructuras y la principal infraestructura la hacemos en los municipios y, por tanto, vía gobiernos regionales, ojalá a través directo de los municipios, que nos den plata para hacer infraestructuras porque eso genera harto empleo”.

También defendió la continuidad de los programas sociales municipales para quienes enfrentan dificultades económicas. “Segundo, ¿cómo se sostiene el empleo con protección social? Que los programas sociales de los municipios sigan vigentes. Si alguien no tiene pega, va a necesitar los balones de gas, subsidios eléctricos, los subsidios para el agua potable y, por lo tanto, vamos a resistir”, sostuvo.

Propone reducir ministerios

Sichel planteó que el Estado debería concentrar los ajustes en su estructura y propuso reducir el número de ministerios. “¿Dónde tiene que ahorrar el Estado? En algo bien simple, achique ministerios. El gobierno tiene una tremenda oportunidad para pasar de 25 ministerios a 16 ministerios y reducir más de 11 ministerios que sobran”, afirmó.

En esa línea, cuestionó el gasto asociado a la burocracia y a los cargos políticos, indicando que “sobran funcionarios, sobran personas, sobran operadores políticos, sobran funcionarios de partidos. Yo creo que tiene la oportunidad de hacer la reducción del gasto ahí”.

“No me gustan estas señales de los recortes parejos porque eso demuestra gobiernos que no tienen un norte. ¿Cuál debería ser el norte? Apoyar el gasto en el empleo y en protección social. Disminuir el gasto en burocracia y en operadores políticos. Y por lo tanto el gobierno tiene acá una prueba de fuego”, sostuvo.

“¿Dónde va a apretarse el cinturón? Si en los propios, en los políticos, en la burocracia o en las personas que lo están pasando mal por la crisis de empleo”, cerró.