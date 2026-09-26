Mujer recibe cinco años de cárcel por fraude tras mantener oculto el cuerpo de su madre

Según consignó Bio Bio Chile, el caso se originó tras establecerse que Ketty de las Mercedes Cáceres Guerrero murió en 2011, a los 91 años, sin que su fallecimiento fuera informado públicamente. Su hija mantuvo el cadáver oculto en una vivienda de la población Prosperidad, en Curicó, con el objetivo de continuar cobrando beneficios mediante documentación falsa.

La Fiscalía de Curicó llevó los antecedentes ante el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad. El fiscal jefe, Miguel Gajardo, sostuvo que “efectivamente la señora Ketty Castro Cáceres había mantenido oculta a su madre fallecida con la intención clara de aprovecharse de las pensiones de Montepío que ella recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.

Entre los hechos acreditados durante el proceso se encuentra que en 2017 la acusada presentó ante Capredena un poder falso, situación por la que también fue condenada. Según explicó el persecutor, algunos de los periodos incluidos originalmente en la acusación se encontraban prescritos, mientras que otros hechos sí permanecían dentro del periodo de persecución penal.

El juicio oral estuvo detenido durante casi un año debido a que se evaluó una eventual enajenación mental de la imputada. Luego de las pericias psicológicas realizadas por el Servicio Médico Legal, se determinó que “no había tal inimputabilidad”, por lo que el proceso pudo continuar hasta los alegatos finales y el veredicto condenatorio.

Finalmente, la justicia impuso a Ketty de las Mercedes Castro Cáceres una pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 11 UTM, equivalente a cerca de $800 mil, por delitos reiterados de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes.